HSBC sieht weniger Kurspotenzial bei United Internet

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank HSBC hält eine überdurchschnittliche Entwicklung von United Internet aktuell für wenig wahrscheinlich. Deshalb stufte Analyst Adam Fox-Rumley die Papiere des Telekomkonzerns von "Buy" auf "Hold" ab. Zudem reduzierte er seine Free-Cashflow- sowie Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2023 bis 2025 und er kappte das Kursziel von 25 auf 15 (aktueller Kurs: 12,50) Euro.

Die für das erste Halbjahr erwarteten Kurstreiber wie eine Erholung der Ionos-Aktie oder der 5G-Kapitalmarkttag von 1&1 seien bislang ausgeblieben, schrieb Fox-Rumley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht in dem Unternehmen zwar immer noch eine gewisse Werthaltigkeit, hält den Weg zur Realisierung dieses Aufwärtspotenzials aber für steinig.