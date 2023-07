Wirtschaft Dax dreht zum Mittag ins Plus - Kaufinteresse kehrt zurück

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag nach einem schwachen Start bis zum Mittag ins Plus gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.580 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Größte Gewinner waren am Mittag die Papiere von BASF, der Deutschen Bank und Covestro. Am Ende der Kursliste rangierten Heidelberg Materials. "Das Kaufinteresse von den Investoren wurde bei einigen der Indextitel wieder geweckt", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow.