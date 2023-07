STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1.Discount-Call-Optionsschein auf Netflix (WKN MB5EDM) Die Aktie des Streamingdienstes Netflix setzt ihre Erholungsrallye fort. In den letzten zwölf Monaten verteuern sich die Anteilsscheine um 130%. Goldman Sachs Analysten sehen Netflix weiterhin auf einem guten Weg. Laut den Experten komme der Streaming -Anbieter im Kampf gegen das Passwort-Teilen voran und habe frischen Wind in seine Inhalte gebracht. Heute geht es für die Aktie um 0,4% auf 437,13 US-Dollar nach unten. Stuttgarter Derivateanleger kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Netflix. 2. Call-Optionsschein auf Tesla (WKN MD9TKM)

Tesla arbeitet bereits seit geraumer Zeit am autonomen Fahren. Dabei setzt der E-Autobauer auf seine Software Full Self-Driving (FSD). Die Entwickler kämpfen dabei allerdings noch mit erheblichen Problemen. Hier sorgt auch ein Beta-Test für Aufsehen. Der Befürworter und Tesla-Investor Ross Gerber und der Kritiker Dan OŽDowd fuhren gemeinsam eine Stunde mit einen FSD-Tesla. Dabei kam es beinahe zu einem folgenschweren Unfall, da das FSD an einer Kreuzung nicht stoppte und Gerber eingreifen und bremsen musste. Kritiker wie OŽDowd sehen sich bestätigt, während Gerber die ansonsten ruhige und problemlose Fahrt hervorhob. Die Tesla-Aktie verbilligt sich heute um 0,65% auf 274,71 US-Dollar. Ein Call-Optionsschein auf den E-Autobauer wird an der Euwax mehrheitlich verkauft. 3. Knock-out-Put auf BMW (WKN UL0WC7)

BMW präsentiert seine Absatzzahlen für das abgelaufene Quartal. Der bayrische Autobauer konnte dabei seine Verkäufe um 11,3% im Vergleich zum Vorjahresquartal steigern. Insgesamt rollten 626.726 Fahrzeuge zu den Kunden. Darunter waren 88.289 vollelektrische Fahrzeuge und damit 117,5% mehr als im Vorjahr. Vertriebsvorstand Pieter Nota freut sich, dass "die starke Absatzentwicklung insgesamt und insbesondere bei unseren vollelektrischen Fahrzeugen zeigt, dass wir mit den richtigen Produkten zur richtigen Zeit im Markt sind". Die BMW-Aktie fährt heute trotzdem ins Minus und gibt 0,7% auf 107,58 Euro ab. Anleger nehmen Gewinne mit und verkaufen einen Knock-out-Put auf BMW.

Euwax Sentiment Index

Nach dem gestrigen Kursrutsch um 2,5% stabilisiert sich der DAX heute. Am Mittag steht er bei 15.560 Punkten mit 0,2% im Plus. Am Nachmittag wartet der US-Arbeitsmarktbericht auf die Anleger. Der gestrige ADP Bericht prognostiziert einen sehr starken US-Arbeitsmarkt und löste den Kursrutsch aus. Die Anleger warten nun gespannt auf die offiziellen Zahlen. Der Euwax Sentiment bleibt im positiven Bereich, aktuell notiert er bei +12 Punkten.

Bitcoin ETF Hop, Altcoins & SEC Flop - Monatsrückblick Juni 2023 mit @Bitcoin2Go Mirco & Richy blicken in diesem Video auf einen spannenden Juni zurück und beantworten unter anderem folgende Fragen: Wie viele weitere Zinsschritte der FED sind noch möglich? Solana, Cardano, Polygon - welche Altcoins gelten laut SEC nun als Wertpapiere, welche nicht und warum überhaupt? Wie wahrscheinlich ist die Zulassung des Blackrock ETF und welche ETFs könnten folgen? Welche Auswirkungen wird das nächste Bitcoin-Halving haben? Weitere Themen wie Monero, Bitcoin Cash und Delisting von Altcoins auf US-Handelsplätzen stehen ebenfalls im Fokus. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=iZTpdnm0sl0

