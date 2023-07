Brauerei C. & A. Veltins mit Halbjahresergebnis zufrieden / Veltins gibt neuen Gastro-Impuls und stellt Pülleken im Fass vor (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Meschede-Grevenstein (ots) -- Ausstoß gab im ersten Halbjahr um 1,8% nach- Pülleken mit 5,5% weiter auf Wachstumskurs- Klimaneutralität erfordert InvestitionsoffensiveNach konsumschwachen Monaten hat die Brauerei C. & A. Veltins,Meschede-Grevenstein, erwartungsgemäß leicht an Menge eingebüßt, aber dennochmit dem zweitstärksten Halbjahresausstoß an die erfreuliche Dynamik der letztenJahre angeknüpft. Der Ausstoß von 1,67 Mio. hl gab lediglich um 1,8 % nach,während das Pülleken mit einem Zuwachs von 5,5% die hohe Marktnachfrage weiterzu nutzen wusste. Um der Gastronomie einen neuen Impuls zu geben, gibt es abSeptember das Pülleken erstmals frisch vom Fass. Vor allem hatten die MonateMärz bis Mai den Brauereien deutschlandweit zu schaffen gemacht, weil sie nichtannähernd die Absatzkraft des Vorjahres entwickelten. "Während der Biermarktunter mangelnder Verbrauchernachfrage schwächelt, nutzen wir dieses Jahr zurKonsolidierung", bilanzierte Veltins-Generalbevollmächtigter Michael Huber dieerste Jahreshälfte. Derweil richtet sich der Blick nach vorn. Nach Einschätzungdes sauerländischen Traditionsbrauers hat die deutsche Brauwirtschaft mit derEnergiewende die größte Investitionsoffensive der nächsten Jahre noch vor sich.Veltins sieht sich kapitalstark aufgestellt, um die zweistelligenMillionensummen in den nächsten zehn Jahren zu stemmen.Fassbiergeschäft legt um 9,5% erfreulich zuDie nachlassende Konsumneigung und ein schwaches Frühjahrsgeschäft machten sichvor allem im Handel bemerkbar. Nach Veltins-Einschätzung haben die leidlicheDiskussion um das "Heizungsgesetz" und die Auswirkungen der Inflation dieAusgabefreudigkeit der Menschen im Land deutlich gedämpft. Selbst dem ansonstenstarken Ostergeschäft war in diesem Jahr kein Absatzimpuls zu entlocken. DasFlaschenbiergeschäft schwächelte entsprechend, während das Fassbiergeschäft umimmerhin 9,5% zulegte und mit 212.680 hl im Vergleich zu 2019 eineErfüllungsquote von 89% erreichte. Die Brauerei C. & A. Veltins istzuversichtlich, dass nach einem erfreulichen Fassbierzuwachs das Gastronomie-und Eventgeschäft weiter an Fahrt gewinnt. Aus diesem Grunde wird Veltins nachvielen Jahren wieder ein neues Fassbier vorstellen. So kommt auf Bitten vonGastronomen und Verbrauchern das helle Pülleken im September als Fassbier in dieGastronomie. "Wir werden unsere Investitionskraft in der Gastronomie trotz derstrukturellen Veränderungen mit unverminderter Intensität fortsetzen", kündigteDr. Volker Kuhl, Geschäftsführer Marketing/Vertrieb an. "Das Geschäft an derTheke ist Tradition unseres Hauses und Leidenschaft zugleich. Die solide