Nürnberger Softwarehaus Datev wächst weiter

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Nürnberger Softwareanbieter Datev setzt dank eines Booms bei elektronischer Rechnungsstellung oder EDV-gestütztem Personalmanagement seinen Wachstumskurs fort. Im ersten Halbjahr sei ein Umsatz von 703 Millionen Euro erzielt worden, teilte Firmenchef Robert Mayr am Freitag bei der Jahrespressekonferenz in Nürnberg mit. Im Vorjahreszeitraum waren es 640 Millionen Euro, im vollen Jahr 2022 1,3 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Plus von 7,6 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021.

Datev hat im Jahr 2022 51,8 Millionen Euro an seine Genossenschafter ausgeschüttet (Vorjahr: 48,9 Mio Euro). Unter dem Strich blieb ein Jahresüberschuss in Höhe von 16,7 Millionen Euro (2021: 18,9 Mio Euro), der laut Unternehmen in die Rücklagen fließt.