DAX startet schwach ins zweite Halbjahr

Hinter dem DAX liegt mit einem Zuwachs von 15% ein erfolgreiches erstes Halbjahr, gekrönt von einem neuen Allzeithoch mit 16.427 Punkten. Am Freitag beendete das deutsche Aktienbarometer die erste Jahreshälfte mit 16.147 Punkten. Der Start in das zweite Halbjahr verlief dagegen bisher enttäuschend. Angefacht von der Erwartung weiterer Zinserhöhungen sowie chinesischen Exportrestriktionen bei Rohstoffen geht es für den DAX bis Donnerstagnachmittag um 2,6% auf 15.520 Punkte nach unten. In der kommenden Woche warten unter anderem neue Inflationsdaten für Deutschland auf die Anleger. Siemens Energy

Wie bereits in der Vorwoche, stehen nun auch in der aktuellen Handelswoche die Papiere von Siemens Energy an der Spitze der meistgehandelten Inlandsaktien. Insgesamt 1.052 Orders wurden ausgeführt. Nachdem es im Zuge von Problemen bei der spanischen Tochter Siemens Gamesa zur Rücknahme der Ergebnisprognose kam, ging es in der Vorwoche für die Siemens Energy-Aktie um bis zu 40% nach unten. Unter der Woche kam es zu einer kurzzeitigen Erholung um +10%. Die Gewinne mussten vor dem Wochenende jedoch wieder abgegeben werden, nachdem mehrere Analysten die Siemens Energy-Aktie auf neutral herabstuften. Derzeit steht ein kleines Wochenplus von 0,3% bei 14,98 Euro zu Buche. Vonovia

Hinter Siemens Energy folgt die Vonovia-Aktie mit 529 Preisfeststellungen auf Platz Zwei im Handel mit deutschen Aktien. Der Immobilien-Sektor leidet seit geraumer Zeit unter den gestiegenen Zinsen und Baukosten. Vor allem im ersten Quartal mussten Aktionäre kräftige Kursabschläge hinnehmen. Nun scheinen sich die Immobilien-Aktien allmählich dank besserer Stimmung zu stabilisieren. Dazu tragen auch mehrere Analysten-Häuser bei, die sich wieder optimistischer zeigen und daraufhin ihre Kursziele anhoben. Das gilt auch für die Vonovia-Aktie, deren durchschnittliches Kursziel derzeit mit 28,11 Euro angegeben wird. In den letzten Tagen ging es für die Aktie des Immobilien-Konzerns zeitweise um bis zu 10% nach oben. Aktuell steht ein Wochenplus von 1,4% bei 17,75 Euro auf der Kurstafel.