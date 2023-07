Neue BSI-Chefin will mehr Wehrhaftigkeit gegen Hacker

Berlin/Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die neue Chefin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Claudia Plattner, will das Land künftig besser gegen Hackerangriffe schützen. "Wir müssen uns wehren können", sagte sie am Freitag bei ihrer Vorstellung durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD).

