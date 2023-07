Die Long-Position wurde am Vortag im Bereich von 19,60 Euro ausgestoppt. Es bietet sich eine neue Long-Position im Bereich von 19,50/19,60 Euro an. Das Kursziel befindet sich erneut im Bereich des 200er-EMA im Bereich von 20,20 Euro. Der Stopp wird bei 19,30 Euro unter dem heutigen Tagestief platziert.

Deutsche Telekom - Bullische Tageskerze an Unterstützung

