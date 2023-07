Notenbanken: Rote Karte für Zinspause?

Zinspolitik, quo vadis? Obwohl sich das Tempo zuletzt etwas abgeschwächt hat, scheint ein Ende der Zinserhöhungen derzeit noch nicht in Sicht. Das glauben zumindest viele Ökonomen. Nicht ohne Grund: US-Notenbank Fed-Chef Jerome Powell hat nämlich jüngst selbst bekräftigt, dass weitere Zinserhöhungen für ihn "keineswegs vom Tisch" seien. Aus aktuellen Protokollen der US-Währungshüter gehe zudem hervor, dass Powells Haltung in der Fed durchaus konsensfähig sei, wie das Handelsblatt schreibt. Konträr dazu steht der Zins-Entscheid aus dem Juni: Die Fed hat nämlich eine kurze Pause eingelegt und vorerst auf weitere Erhöhungen verzichtet.

An den internationalen Finanzmärkten sorgt die Ungewissheit über die Zinspolitik derweil für Kurskapriolen. So rutschte der DAX gestern über 400 Punkte ins Minus und auch an anderen europäischen Börsen gingen die Kurse auf Talfahrt. Grund hierfür ist, dass die Einschätzungen der Währungshüter konträr zu den Erwartungen vieler Marktteilnehmer laufen, die ihrerseits auf eine schnelle Trendwende bei der Zinspolitik wetten. Beide Seiten bringen unterschiedliche Szenarien und Argumente an, die ihre jeweilige Erwartungshaltung erklären und untermauern soll, wie das Handelsblatt schreibt.

Tipp aus der Redaktion: In Megatrends investieren, bevor es zu spät ist! Nur für kurze Zeit gibt es jetzt die doppelte Probezeit – 2 Monate für nur 30 Euro jetzt hier testen!

Die konkreten Auswirkungen an den Märkten werden sich zeigen. Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets in Frankfurt, stellt sich aber erstmal vorsorglich auf einen Abwärtstrend am hiesigen Aktienmarkt ein. Mit dem gestrigen deutlichen Rutsch unter die 15.700 Punkte-Marke, habe der DAX "die Tür für eine ausgedehnte Sommerkorrektur aufgestoßen."

Was Währungshüter sowie Marktteilnehmer mit Spannung erwarten, ist der heutige US-Arbeitsmarktbericht. Denn er dient den Währungshütern auch als Impulsgeber und Orientierungshilfe mit Blick auf Richtung und Tempo potenzieller Zinsveränderungen.

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 15.637PKT gehandelt.

(tl) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion