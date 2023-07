HONOR gibt weltweite Markteinführung der HONOR 90-Serie bekannt

„HONOR hat es sich zum Ziel gesetzt, Verbrauchern auf der ganzen Welt mit unserer Spitzentechnologie die Möglichkeit zu geben, den Alltag zu meistern und ihre Lebensfreude mit anderen zu teilen," so George Zhao, CEO von HONOR Device Co, Ltd. „Von den herausragenden Kamerainnovationen und den ergonomischen Bildschirm-Lösungen bis zur atemberaubenden Geschwindigkeit, die durch erstklassige Hardware und unser intelligentes MagicOS ermöglicht wird – die HONOR 90-Serie wird Verbraucher auf der ganzen Welt durch ihre überragende Qualität begeistern. Sie richtet sich insbesondere an Content Creators, die nach einem intelligenten und zuverlässigen Partner suchen, mit dem sie ihr aufregendes Leben festhalten können."

HONOR 90: Leistungsstarke und vielseitige Kamera für die Aufnahme einzigartiger Fotos und Videos

Das brandneue Dreifach-Kamerasystem besteht aus einer 200-MP-Hauptkamera mit einem 1/1,4-Zoll-Sensor, einer 12-MP-Ultraweitwinkel- und Makrokamera mit einem Sichtfeld von 112° und einer 2-MP-Tiefenkamera, mit der die Entfernungsmessung der Kamera noch präziser wird. Die 200-MP-Hauptkamera unterstützt Multi-Frame-Fusion, Rauschunterdrückungsalgorithmus und Pixel-Binning, um eine Lichtaufnahmeleistung wie bei großen 2,24-µm-Pixeln (16-in-1) zu erreichen. Sie ermöglicht exzellente HDR-Fotos (High Dynamic Range) und detaillierte, helle Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen.