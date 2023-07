BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verteidigungsausgaben der europäischen Nato-Staaten und Kanadas entwickeln sich nach Einschätzung von Generalsekretär Jens Stoltenberg in die richtige Richtung. In diesem Jahr liege der Zuwachs in den Ländern nach jüngsten Schätzungen bei 8,3 Prozent, sagte der Norweger am Freitag bei einer Pressekonferenz zum bevorstehenden Gipfeltreffen der Alliierten in Litauen. Dies sei der größte Anstieg seit Jahrzehnten und das neunte Plus in Folge.

Hintergrund der Entwicklung ist Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Er hat die Sicherheitslage in Europa fundamental verändert und erfordert aus Sicht der westlichen Militärallianz zusätzliche Abschreckung gegen Russland.