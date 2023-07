Zoomlion unterzeichnet strategisches Kooperationsabkommen mit EABC auf der 3. China-Africa Economic and Trade Expo und fördert die gemeinsame Entwicklung mit afrikanischen Partnern weiter

CHANGSHA, China, 7. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science &Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) vertiefte sein Engagement für Afrika auf der 3. China-Africa Economic and Trade Expo, die vom 29. Juni bis 2. Juli in Changsha, China stattfand. Am 3. Juli unterzeichnete Zoomlion Agriculture Machinery Co., Ltd. („Zoomlion Agriculture") eine strategische Kooperationsvereinbarung mit der Ethiopian Agricultural Businesses Corporation (EABC), um ihre gemeinsamen Stärken zu nutzen.

Zoomlion Agriculture wird Äthiopien landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, Serviceleistungen, Ersatzteilwartung und Mitarbeiterschulung zur Förderung der Modernisierung landwirtschaftlicher Maschinen und der Transformation der Landwirtschaft bereitstellen. Zoomlion wird nicht nur den lokalen Markt bedienen, sondern auch landwirtschaftliche Geräte in die Nachbarländer exportieren.