Nuvaxovid von Novavax erhält vollständige Marktzulassung in der EU zur Prävention von COVID

Die Marktzulassung ersetzt die bedingte Zulassung und ist die erste für Novavax in der EU

Die Marktzulassung umfasst die Verwendung von Nuvaxovid als erste Impfreihe bei Personen ab 12 Jahren und Auffrischung bei Erwachsenen

Marktzulassung bildet regulatorische Grundlage für künftige Impfstoffaktualisierungen, einschließlich Impfkampagne im Herbst

GAITHERSBURG, Maryland, 7. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein weltweit tätiges Unternehmen, das proteinbasierte Impfstoffe mit seinem neuartigen Matrix-M-Adjuvans entwickelt, hat von der Europäischen Kommission in der Europäischen Union (EU) die vollständige Zulassung für Nuvaxovid (NVX-CoV2373) erhalten. Diese Entscheidung folgt einer positiven Stellungnahme des Ausschusses für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur (European Medicines Agency). Der Impfstoff ist nun vollständig zur Verwendung als erste Impfreihe bei Personen ab 12 Jahren und als Auffrischungsdosis bei Erwachsenen ab 18 Jahren zur Prävention von COVID-19 zugelassen. Nuvaxovid wurde ursprünglich in der EU für diese Indikationen eine bedingte Marktzulassung gewährt.

„Diese Marktzulassung bildet die Grundlage für alle zukünftigen behördlichen Zulassungen für aktualisierte Versionen unseres COVID-Impfstoffs. Diese war notwendig, um sicherzustellen, dass wir unseren Impfstoff den Menschen in der EU schnell zur Verfügung stellen können", sagte John C. Jacobs, President und Chief Executive Officer, Novavax. „Neben der EU bereiten wir uns auf die Beantragung der vollständigen Zulassung in den USA und anderen Märkten vor und setzen uns dafür ein, dass proteinbasierte Optionen weltweit verfügbar sind. Die Auswahl von Impfstoffen ist nach wie vor ein integraler Bestandteil der öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen".

Die Phase-3-Studie PREVENT-19 zeigte das solide Sicherheitsprofil von Nuvaxovid sowie die Wirksamkeit als erste Impfreihe bei Erwachsenen, die Immunogenität und Sicherheit als Auffrischungsdosis bei Erwachsenen und die Wirksamkeit und Sicherheit als erste Impfreihe bei Personen im Alter ab 12 Jahren.

Der COVID-Impfstoff von Novavax ist in mehr als 40 Märkten auf der ganzen Welt zugelassen.

Handelsname in den USA

Der Handelsname Nuvaxovid wurde von der US-amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde (FDA) noch nicht genehmigt.

Zugelassene Verwendung des Novavax-Impfstoffs COVID-19, Adjuvans in den Vereinigten Staaten.

Der Novavax Impfstoff COVID-19, Adjuvans, wurde von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA weder zugelassen noch genehmigt. Er wurde jedoch von der FDA im Rahmen einer Notfallgenehmigung (Emergency Use Authorization, EUA) zur Vorbeugung der Coronavirus-Erkrankung 2019 (COVID-19) als erste Impfreihe bei Personen ab 12 Jahren zugelassen. Der Novavax COVID-19 Impfstoff, Adjuvans ist auch für eine erste Auffrischungsdosis mindestens 6 Monate nach Abschluss der Erstserie mit einem zugelassenen oder genehmigten COVID-19 Impfstoff bei Personen ab 18 Jahren zugelassen, für die ein von der FDA zugelassener bivalenter COVID-19 mRNA-Auffrischungsimpfstoff nicht verfügbar oder klinisch nicht geeignet ist, und für Personen ab 18 Jahren, die sich für den Novavax COVID-19 Impfstoff, Adjuvans entscheiden, weil sie sonst keine Auffrischungsdosis eines COVID-19 Impfstoffs erhalten würden.