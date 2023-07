Die Produkte von XCMG Machinery für erneuerbare Energien gewinnen eine umweltfreundlichere Zukunft und glänzen bei großen Bauprojekten

Kürzlich hat der XGC11000A-Raupenkran von XCMG das Anheben und die Installation der weltweit ersten effizienten und kompakten 2,7-MW-Tandem-Doppelwindturbine „Huaneng Sairui" im Windpark Huaneng Tongyu in Jilin erfolgreich abgeschlossen. Als wichtiges nationales Forschungs- und Entwicklungsprojekt stellt „Sairui" einen Durchbruch in der konventionellen Windenergietechnik dar, der einen neuen Entwicklungspfad verankert, der das Ausmaß der erschließbaren Windenergieressourcen erheblich vergrößert.

XUZHOU, China, 7. Juli 2023 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery („XCMG"), der drittgrößte Baumaschinenhersteller der Welt, hat sich verpflichtet, die umweltfreundliche Umgestaltung der Branche voranzutreiben und die Anwendung von Maschinen für neue Energien in Bauprojekten zu fördern.

Mit beträchtlichen Investitionen, die kontinuierlich in die Forschung und Entwicklung neuer Energieprodukte fließen, legt XCMG energisch den Grundstein für verwandte Technologien, einschließlich elektronischer Steuerung, Batterie und Elektroantrieb, und beschleunigt die umweltfreundliche und intelligente Fertigung mit dem Schwerpunkt auf industriellem Wandel und Modernisierung.

Im vergangenen Monat hat XCMG mehr als 100 Kunpeng-Gabelstapler aus seiner umweltfreundlichen und intelligenten Gabelstapler-Produktionsstätte an Kunden in Übersee verschickt. Die Elektrostapler der Kunpeng-Serie wurden entwickelt, um den vielfältigen Anforderungen der weltweiten Kunden gerecht zu werden. Sie zeichnen sich durch eine höhere Leistung, ein Sicherheitssystem und ein interaktives Erlebnis aus und umfassen drei Modelle - das leistungsstarke Modell G mit Doppelantrieb, das verbesserte Modell C und das Standardmodell 5 S.

Ebenfalls im Juni lieferte XCMG eine Großbestellung des rein elektrischen Laders XC968-EV an Kunden in Südostasien aus, wo neue Energieprodukte aufgrund der steigenden Ölpreise und der Förderung einer umweltfreundlichen Wirtschaft von vielen Kunden bevorzugt eingesetzt werden. Das Modell mit großer Tonnage, robuster Kraft und außergewöhnlicher Leistung verwendet das „Triple Motor"-Antriebssystem, das gleichzeitig emissionsfrei und geräuscharm ist.

Das von XCMG selbst entwickelte elektrische Steuersystem kann die Herausforderungen der verschiedenen Baubedingungen problemlos bewältigen; das fortschrittliche Hydrauliksystem und die intelligente Steuerungstechnik verbessern zudem die Arbeitseffizienz und die Manövrierfähigkeit. Der XC968-EV, der elektrische Lader, kann mit einer einstündigen Aufladung sechs bis acht Stunden lang betrieben werden, wie auf der China Concrete Exhibition 2023 im vergangenen Monat in Nanjing China neben XCMGs neuestem rein elektrischen Mischfahrzeug, G4804BIIVE, gezeigt wurde.

„Mit Blick auf die Zukunft sind wir bestrebt, unsere Kunden dabei zu unterstützen, mit digitalen, umweltfreundlichen und intelligenten Ausrüstungsprodukten und integrierten Lösungen erfolgreich zu sein und gemeinsam eine nachhaltigere Zukunft für alle zu schaffen", sagte Yang Dongsheng, CEO von XCMG.

