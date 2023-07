Erdogan hat weiter Bedenken zu Schwedens Nato-Beitritt

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte sich am Donnerstag optimistisch geäußert, dass die Türkei auf dem Treffen in der litauischen Hauptstadt ihre Haltung gegen einen Beitritt Schwedens aufgeben könnte. Auch wollte er im Vorfeld ein Gespräch zwischen Erdogan und dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson organisieren.

ISTANBUL (dpa-AFX) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will die Bedenken seines Landes gegenüber einem Nato-Beitritt Schwedens auf dem Bündnis-Gipfel in Vilnius ab Dienstag erneut vorbringen. Das sagte Erdogan in einer Ansprache an Kadetten am Freitag in Istanbul. Er äußerte erneut Misstrauen gegenüber Stockholm. "Inwiefern kann ein Staat, der sich nicht von Terrorgruppen distanziert, zur Nato beitragen", fragte er.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer