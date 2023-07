Ask 0,78

WASHINGTON - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Juni etwas gesunken. Die Arbeitslosenquote verringerte sich von 3,7 Prozent im Vormonat auf 3,6 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit dieser Entwicklung gerechnet.

USA: Löhne steigen stärker als erwartet



WASHINGTON - In den USA sind die Löhne im Juni stärker gestiegen als erwartet. Die durchschnittlichen Stundenlöhne erhöhten sich im Monatsvergleich um 0,4 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt einen Anstieg um lediglich 0,3 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahresmonat legten die Stundenlöhne um 4,4 Prozent zu. Auch dieser Anstieg ist stärker als erwartet.

ROUNDUP: Gesamtproduktion in Deutschland geht leicht zurück

WIESBADEN - Die deutsche Industrie hat ihren Ausstoß im Mai leicht zurückgefahren. Gegenüber dem Vormonat fiel die Gesamtherstellung um 0,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet, nachdem die Produktion im April um 0,3 Prozent gestiegen war. Im weniger schwankenden Dreimonatsvergleich stieg die Herstellung von März bis Mai leicht an.

US-Finanzministerin Yellen trifft Chinas Premier Li Qiang

PEKING - US-Finanzministerin Janet Yellen ist in Peking mit dem chinesischen Premier Li Qiang zu Gesprächen zusammengekommen. Dabei sagte die 76-Jährige, dass man gegenüber China einen "gesunden wirtschaftlichen Wettbewerb" anstrebe, wie aus einer am Freitag vom US-Finanzministerium veröffentlichten Rede hervorgeht. Gleichzeitig betonte Yellen auch, dass die Vereinigten Staaten und China "unter bestimmten Umständen gezielte Maßnahmen" ergreifen müssten, um ihre nationale Sicherheit zu schützen. Meinungsverschiedenheiten dürften jedoch "nicht zu Missverständnissen führen, die unsere bilateralen Wirtschafts- und Finanzbeziehungen unnötig verschlechtern".

ROUNDUP: Bundestag beschließt Aufnahme von Mukran auf Rügen in LNG-Gesetz

BERLIN - Der Bundestag hat die Aufnahme des Hafens Mukran als Standort für ein Flüssigerdgas-Terminal (LNG) in das entsprechende Gesetz beschlossen. Das Parlament stimmte am Freitag in Berlin für eine entsprechende Ergänzung des LNG-Beschleunigungsgesetzes. Das soll schnellere Genehmigungen ermöglichen.

Bundesrat billigt Fachkräfteeinwanderungsgesetz



BERLIN - Abgesenkte Einwanderungshürden sollen künftig mehr ausländische Fachkräfte nach Deutschland führen. Das reformierte Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Ampel-Koalition, das entsprechende Regeln vorsieht, hat nach dem Bundestag nun auch den Bundesrat passiert. Die Länderkammer stimmte am Freitag in Berlin nicht für einen bayerischen Antrag, den Vermittlungsausschuss anzurufen.

ROUNDUP: Milliardenstrafen für Chinas Tech-Konzerne - Neue Chance für Ant Group?

CHONGQING/HONGKONG - Der Streit zwischen den chinesischen Aufsehern und der chinesischen Technologiefirma und Alibaba-Beteiligung Ant Group scheint ein Ende zu finden. China belegte das Unternehmen mit einer Strafe von 7,12 Milliarden Yuan (900 Mio Euro), wie die chinesische Zentralbank am Freitag in Chongqing mitteilte. Auch andere Firmen wie Tencent wurden bestraft. Vor allem für Ant aber könnte ein mögliches Ende des jahrelangen regulatorischen Ärgers wieder Perspektiven für Wachstum und den ehemals geplanten Börsengang eröffnen. Dieser war im Jahr 2020 von den Aufsehern gestoppt worden. Anleger reagierten erleichtert, der Alibaba-Kurs zog an.

