DZ BANK stuft GERRESHEIMER AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gerresheimer nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 115 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Profitabilität (bereinigte Ebitda-Marge) des Spezialverpackungsherstellers sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. In dem "nur" bestätigten Jahresausblick sehe er puren Konservatismus des Managements./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2023 / 13:51 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2023 / 14:16 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,10 % und einem Kurs von 109,2EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m