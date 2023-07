Cipher Neutron, Partner von dynaCERT, erhält Bestellung von Blade Hydrogen in Taiwan für seine AEM-Elektrolysetechnologie

Toronto - 7. Juli 2023 / IRW-Press / (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) dynaCERT Inc. („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) und sein Partner für grüne AEM-Elektrolyseure, Cipher Neutron Inc. („Cipher Neutron“, „CN“) freuen sich gemeinsam bekannt zu geben, dass Cipher Neutron eine erste Bestellung von Blade Hydrogen Technology Co. („Blade Hydrogen“) über einen 10-Kilowatt-AEM-Elektrolyseur-Stack für grünen Wasserstoff erhalten hat.

Das AEM-Elektrolyseur-Stack für grünen Wasserstoff wird in den Produktionsanlagen von dynaCERT in Toronto gemäß der Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen dynaCERT und Cipher Neutron vom 17. Februar 2023 hergestellt. Neben den Optionen für den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 50 % an Cipher Neutron besitzt dynaCERT auch die Hälfte der von Cipher Neutron entwickelten grünen AEM-Elektrolyse-Technologie.

Über Blade Hydrogen

Blade Hydrogen ist ein auf die Herstellung und Entwicklung von Brennstoffzellen spezialisiertes Unternehmen in Taiwan und ist ein Spin-off der Abteilung für die Entwicklung von Brennstoffzellen des Industrial Technology Research Institute („ITRI“) in Taiwan. Im Jahr 2022 hatte das ITRI einen technischen Entwicklungsplan für den Einsatz von Wasserstoffenergie in Taiwan veröffentlicht, der dem Ziel des Landes entspricht, bis 2050 einen Netto-CO2-Ausstoß von Null zu erreichen.

Blade Hydrogen setzt sich seit vielen Jahren für die Bedeutung der Elektrolyse zur Herstellung von grünem Wasserstoff in Taiwan ein. Blade Hydrogen hat mit seinen umfangreichen Erfahrungen in der Systemintegration von grünem Wasserstoff in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass es weiterhin eng mit Cipher Neutron in Bezug auf die grünen Wasserstoff-Elektrolyseure von Cipher Neutron zusammenarbeiten wird.

Taiwanesischer Wasserstoffelektrolyseur-Markt

Die taiwanesische Regierung hat der Wasserstoffenergie Priorität eingeräumt, insbesondere grünem Wasserstoff, der dazu beitragen kann, die industriellen CO2-Emissionen zu reduzieren. In Zukunft wird die Anwendung von grünem Wasserstoff in Taiwan zur Verwendung in Wärmekraftwerken, in der Stahlindustrie, in Halbleitern und in umweltfreundlichen Fahrzeugen vorrangig gefördert.

Nachverfolgung nach erfolgreicher Implementierung des 10 kW AEM-Elektrolyseur-Stacks