Ölpreise legen zu - Schwächerer Dollar stützt

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 77,59 US-Dollar. Das waren 1,07 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate zur August-Lieferung (WTI) stieg um 1,11 Dollar auf 72,90 Dollar.

Die Ölpreise profitierten vom schwächeren US-Dollar. Die in den Vereinigten Staaten schwächer als erwartet ausgefallene Beschäftigungsentwicklung im Juni belastete den Dollar. Ein weniger starker Dollar macht Rohöl für Anleger in anderen Währungsräumen günstiger.