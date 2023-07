Wenn Sie zwischen dem 31. März 2021 und dem 3. April 2021 FEI- oder TRIBE-Token im Rahmen des Genesis-Events erworben haben, kann eine Sammelklage Ihre Rechte beeinflussen

Ein Gericht hat diese Bekanntmachung genehmigt. Dies ist kein Ersuchen eines Anwalts.

COSTA MESA, Kalifornien, 7. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Simpluris Inc. gibt bekannt, dass in einer Sammelklage bezüglich des Verkaufs von „FEI"- oder „TRIBE"-Token über das Fei-Protokoll in einem Erstverkauf, der zwischen dem 31. März 2021 und dem 3. April 2021 stattfand und als „Genesis-Event" bezeichnet wurde, ein Vergleich vorgeschlagen wurde. Der Vergleich sieht 17.850.000,00 $ vor, um Ansprüche von Personen und Organisationen zu begleichen, die im Rahmen des Genesis-Events FEI- oder TRIBE-Tokens erworben haben. Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen, können Sie ein Forderungsnachweisformular einreichen, um Ihren Anteil am Vergleich zu erhalten, sich vom Vergleich ausschließen, um Ihr Klagerecht zu behalten, oder dem Vergleich widersprechen. Die Höhe Ihrer Forderung könnte erheblich sein.

Der Superior Court of California für das San Francisco County hat diese Bekanntmachung genehmigt. Bevor das Geld ausgezahlt wird, findet eine Anhörung vor dem Gericht statt, um zu entscheiden, ob der Vergleich genehmigt wird.

WER IST IN DEN VERGLEICH EINGESCHLOSSEN?

Sie sind ein Mitglied der Sammelklägergruppe und könnten eine Zahlung erhalten, wenn Sie die digitalen Vermögenswerte FEI oder TRIBE im Tausch gegen ETH im Rahmen des Genesis-Events zwischen dem 31. März 2021 und dem 3. April 2021 erworben haben, auch wenn Sie einen „Pre-Swap" Ihrer FEI-Token-Zuteilung gegen TRIBE vorgenommen haben.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie dazugehören, können Sie weitere Informationen, einschließlich einer ausführlichen Bekanntmachung und einer Gruppendefinition, unter www.FEITRIBESecuritiesSettlement.com oder unter der gebührenfreien Nummer 888-427-9229 erhalten.

WORUM GEHT ES IN DIESER KLAGE?

In der Klage wird behauptet, dass der Verkauf von FEI- und TRIBE-Tokens im Rahmen des Genesis-Events ein Verkauf von nicht registrierten Wertpapieren war. Der Kläger behauptet, dass dies Personen, die FEI- und TRIBE-Token direkt über das Fei-Protokoll im Genesis-Event erworben haben, zu einer Entschädigung berechtigt. Die Beklagten streiten jegliches Fehlverhalten ab, und das Gericht hat bei keinem der Beklagten ein Fehlverhalten festgestellt.