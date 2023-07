In Budapest erholte sich der Bux um 0,58 Prozent auf 49 891,95 Punkte, nachdem er zuvor den fünften Tag in Folge nachgegeben hatte. Auf Wochensicht bedeutet das ein Minus von 1,2 Prozent. Unter den Schwergewichten am ungarischen Markt gewannen bei einem hohen Handelsvolumen OTP Bank 1,7 Prozent. In der abgelaufenen Handelswoche gaben diese damit dennoch um 2,7 Prozent nach.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben den Handel am Freitag mehrheitlich im Plus beendet. An den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street im Verlauf gab es zum Wochenschluss keinen klaren Richtungstrend.

