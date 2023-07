Die US-Arbeitsmarktdaten waren zwar minimal schwächer als erwartet - aber die Fed wird dennoch auf ihrer Sitzung am 26.Juli die Zinsen weiter anheben. Vor allem die stärker als erwartet gestiegenen US-Stundenlöhne bei den Arbeitsmarktdaten zeigen eine Preis-Lohn-Spirale, auf die die Fed reagieren muß. Die Zins-Swaps preisen nun eine Wahrscheinlichkeit von 94% für eine weitere Anhebung der Zinsen bei der nächsten Sitzung der US-Notenbank ein - und Powell und Co handeln normalerweise nicht gegen eine so eindeutige Erwartung der Märkte. Die US-Aktienmärkte wenig heute verändert - nur der Nebenwerteindex Russell 2000 legt deutlich zu (Rotation!). Der Dax dagegen kann sich leicht erholen - aber das reicht bei weitem nicht, um den gestrigen Abverkauf zu neutralisieren..

Hinweise aus Video:

1. Stoppt Russland den Gastransit über die Ukraine?

2. Warnsignal! Aktien und Renten fallen wieder gleichzeitig

Das Video "Arbeitsmarkdaten: Fed hebt im Juli die Zinsen an!" sehen Sie hier..