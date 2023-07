Das Golden Melody Festival 2023 ging erfolgreich zu Ende und erstmals seit der Pandemie wurden internationale physische Geschäftsaktivitäten wieder aufgenommen

TAIPEH, 7. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Das Golden Melody Festival 2023 ging vor Kurzem erfolgreich zu Ende. In diesem Jahr feiert das Festival nicht nur sein 10-jähriges Bestehen, sondern bedeutet nach der Pandemie auch erstmals in drei Jahren wieder die Aufnahme physischer Geschäftsaktivitäten in Taiwan und im Ausland. Kulturminister Shih Che betonte in seinen Ausführungen das bemerkenswerte Wachstum des Golden Melody Festivals. Aus seinen anfangs 62 Ausstellern wurden bis hin zur aktuellen Ausgabe insgesamt 450 Aussteller aus dem In- und Ausland, darunter eine beeindruckende Zahl von 83 internationalen Ausstellern. Ziel des Festivals ist es nicht nur, herausragende Programme zu bieten, sondern auch Taiwans musikalisches Können und seine Entschlossenheit, internationale Verbindungen in der Musikindustrie zu knüpfen, zu präsentieren.

Diesmal waren bei den Keynotes 11 Branchengrößen aus Taiwan und dem Ausland als Redner und Diskussionsteilnehmer zu Gast. Insbesondere Jen Malone, eine dreifach für den Emmy nominierte Musikbetreuerin, die an den Soundtracks mehrerer beliebter Fernsehserien beteiligt war, sprach über die Möglichkeiten der internationalen Musikbetreuung. Die mit einem Grammy ausgezeichneten Künstler James Fauntleroy und Larrance „Rance" Dopson teilten ihre Erkenntnisse über die Einbindung von Fans und Tipps zum Songwriting. Jaeson Ma, Mitbegründer von 88rising, und Kossy NG, Spotifys Musikdirektor für Asien, befassten sich mit der Entwicklung des asiatischen Musikmarktes. Außerdem untersuchte der bekannte Konzertproduzent Isaac Chen die Unterschiede zwischen dem Konzertmanagement in Taiwan und in Übersee.

Das Golden Melody Festival hat Taiwans Musik gefördert und den internationalen Austausch vorangetrieben. In den letzten Jahren hat es das GMA-Partnerships-Programm mit Musikfestivals im Ausland ins Leben gerufen, um die Zusammenarbeit zu stärken und mehr Möglichkeiten für außergewöhnliche einheimische Bands und Künstler zu schaffen, ihr Talent auf der Weltbühne zu präsentieren. In diesem Jahr ist das Festival eine Partnerschaft mit dem Wanderland Music & Arts Festival auf den Philippinen, dem Baybeats Music Festival in Singapur, dem Big Mountain Music Festival in Thailand und dem MaMA Music Festival in Frankreich eingegangen. Durch Einladungen von Künstlern, fesselnde Auftritte, faszinierende Ausstellungen und effektive Werbemaßnahmen dient das Festival als Kanal für den bilateralen Musik- und Kulturaustausch. Es stellt nicht nur vielfältige internationale Musikkreationen in Taiwan vor, sondern unterstützt auch begabte einheimische Musiker dabei, ihre internationale Präsenz zu erweitern.

Das beeindruckende Line-up des „SHOWCASE Concert" umfasste neun einheimische Sänger und Bands, darunter Karencici, The Dinosaur's Skin, L8ching, I Mean Us, Jerry Li/CLOUDRIVER, Outlet Drift, Paige Su, Kasiwa und Iruka Police, sowie internationale Künstler, die über GMA Partnerships eingeladen wurden, darunter die philippinische Band Flu, die singapurische Band motifs und die thailändische Idol-Gruppe PERSES. Diese Künstler boten ein reichhaltiges und vielfältiges Angebot an Musikaufführungen.

In unserer Gegenwart, die von einem Überfluss an Musikkreationen geprägt ist, müssen Musiker nicht nur exzellente Musik produzieren, sondern auch tragfähige Geschäftsmodelle finden, um Kreativität in konkrete Gewinne umzuwandeln. Das Golden Melody Festival dient als Plattform für die Zusammenarbeit in der Branche, auf der Musikprofis aus Taiwan und dem Ausland über neue Branchenthemen diskutieren, Informationen austauschen und die Sichtbarkeit und Hörbarkeit der Werke von Musikern fördern können. Es erleichtert die Zusammenarbeit in der Branche und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und ebnet so den Weg für vielfältige Kooperationsmodelle und breitere Marktchancen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle GMA-Website (https://gma.tavis.tw/gm34/GMF/default_en.asp) oder folgen Sie der GMA-Facebook-Fanpage (https://www.facebook.com/GMAGMF).

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2148996/01_Opening_of_the_2023_Golden_Melody_Festival.jpg

