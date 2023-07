Novartis verliert Patentstreit in den USA

BASEL (dpa-AFX) - Der schweizerische Pharmakonzern Novartis hat in den USA einen Rechtsstreit um ein Patent für sein Herzmedikament Entresto verloren. Das US-Bezirksgericht für den District of Delaware habe das Kombinationspatent für Entresto für ungültig erklärt, sagte ein Sprecher am Freitagabend auf Anfrage von AWP, nachdem entsprechende Gerüchte am Markt den Novartis-Aktienkurs stark heruntergezogen hatten.

Das Gericht hat laut Medienberichten entschieden, dass die Ansprüche von Novartis zum Patent wegen fehlender schriftlicher Beschreibung ungültig seien. Novartis habe 2019 mehrere Arzneimittelhersteller verklagt, weil diese Generika-Versionen entwickelt hatten, die gegen das Patent von Entresto verstoßen haben sollen.