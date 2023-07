Intel-Ansiedlung saugt Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt ab

Halle/MZ (ots) - Politiker und Ökonomen warnen, dass die Intel-Ansiedlung inMagdeburg so viele Fördermittel bindet, dass kleine und mittlere Firmen dafürden Preis zahlen könnten. "Die Intel-Investition darf nicht dazu führen, dassInvestitionen von Mittelständlern nicht mehr gefördert werden", sagteSachsen-Anhalts SPD-Chef Andreas Schmidt der in Halle erscheinendenMitteldeutschen Zeitung (Samstag-Ausgabe). Genau diese Gefahr sehen er und derWirtschaftsforscher Joachim Ragnitz vom Ifo-Institut.Magdeburg und mehrere Kommunen in der Börde entwickeln einen riesigen 1.100Hektar großen Industriepark für Intel und dessen Zulieferer. Kosten lautWirtschaftsministerium: 400 Millionen Euro. "Für die Erschließung und Errichtungdes High-Tech Parks sollen die Kommunen einen Investitionszuschuss aus Mittelnder Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur(GRW-Infrastrukturförderung) erhalten", teilte das Wirtschaftsministerium aufMZ-Anfrage mit. In den kommenden Jahren will das Land dafür jährlich etwa 50Millionen Euro aus GRW-Mitteln bereitstellen. Sachsen-Anhalt stehen in denkommenden Jahren aber nur jährlich etwa 130 Millionen Euro GRW-Mittel, die jezur Hälfte von Bund und Land finanziert werden, zur Verfügung. Das heißt: 40Prozent der Mittel für Investitionsförderungen sind für das Großprojektgebunden. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) sagte der MZ:"Die Intel-Investitionen führen nicht dazu, dass für andere Projekte kein Geldmehr zur Verfügung steht." Die Auszahlung werde vielleicht zeitlich gestreckt.SPD-Chef Schmidt weist jedoch darauf hin, dass in den vergangenen Jahren dieGRW-Mittel auch ohne Intel vollständig abgerufen worden seien. Schmidt fordertSchulze auf, zu prüfen, wie die Wirtschaftsförderung insgesamt aufgestocktwerden könne. Auch Wirtschaftsforscher Ragnitz befürchtet, dass es "auf jedenFall eng mit der Förderung anderer Unternehmen wird".Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/5553058OTS: Mitteldeutsche Zeitung