US-Anleihen kaum bewegt nach US-Arbeitsmarktbericht

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag im späten Handel moderat im Plus gelegen. Die Kursbewegungen hielten sich nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts in Grenzen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) lag mit 0,06 Prozent im Plus bei 110,67 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Treasuries betrug 4,04 Prozent.

Nur zeitweise sorgte der US-Arbeitsmarktbericht für deutlichen Auftrieb bei den Kursen am US-Rentenmarkt, während die Renditen im Gegenzug unter Druck gerieten. Zum Handelsauftakt war bekannt geworden, dass in den USA im Juni weniger neue Stellen als erwartet geschaffen wurden. Die Zahl stieg um 209 000, während Analysten im Schnitt mit einem Zuwachs um 230 000 gerechnet hatten.

Die Daten deuten darauf hin, dass der Arbeitsmarkt in den USA trotz jüngster Zinserhöhungen weiter robust ist. Allerdings hatten Anleger nach einem unerwartet starken Anstieg der Beschäftigung laut Daten eines privaten Arbeitsmarktdienstleisters vom Vortag auch bei den offiziellen Zahlen der US-Regierung einen stärken Stellenzuwachs erwartet./bek/he