Vayu Aerospace Corporation, Tochtergesellschaft von Alpine 4 Holdings, erhält erste Bestellung im Wert von 5,25 Mio. $ aus Liefervertrag mit einem Volumen von 100 Mio. $ mit einem Vertragspartner der US-Regierung, All American Contracting Solutions

Phoenix, AZ / Accesswire / 7. Juli 2023 / Alpine 4 Holdings, Inc. (Nasdaq:ALPP), ein führender Betreiber und Eigentümer von kleinen Marktunternehmen, gab bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Vayu Aerospace Corporation (Vayu), ihre erste Bestellung aus den USA vom Regierungsauftragnehmer All American Contracting, Inc., (All American) über zehn G1 MKIII Fixed Wing UAV erhalten hat.

Ende Mai 2023 begrüßte Vayu All American Contracting und eine Delegation aus Nigeria in seiner Anlage in Ann Arbor, Michigan, für eine persönliche Flugvorführung und Produktionsinspektion des G1 MKIII Airframe. Der primäre Anwendungsfall dieser Delegation ist die nigerianische Agrarindustrie mit dem Ziel der Überwachung und Analyse großer Landstriche.

Gemäß den Bedingungen des bestehenden Liefervertrags zwischen Vayu und All American umfassen die Bedingungen der Bestellung eine 1-Jahres-Garantie auf die Airframes, Elektromotoren und Elektronik sowie eine 5-Jahres-Garantie auf den Motor. Vayu bietet auch Schulungen vor Ort für die Piloten von All American-Kunden an. Darüber hinaus ist für die Bestellung eine Anzahlung von 10 % erforderlich, wobei die letzte Zahlung vor der Annahme der Lieferung gesendet werden muss. Die Auslieferung der Airframes ist für Q4/2023 und Q1/2024 geplant.

Kent Wilson, CEO von Alpine 4, erklärte: „Das Team der Vayu Aerospace Corporation hat unermüdlich auf diesen Moment hingearbeitet. Ihr fortgesetztes Engagement für die Verbesserung unserer Fluggeräte und ihre hervorragenden Standards haben sie in die Lage versetzt, beträchtliche Umsätze zu erzielen. Als ‚Driver‘-Unternehmen innerhalb unseres DSF-Geschäftsmodells befindet sich Vayu an der Schwelle zu transformativen Vorteilen. Über das Geschäft hinaus ist es wichtig, meine Wertschätzung für unsere langfristigen Aktionäre zu betonen, die unsere Vision weiterhin unterstützen und diesen Erfolg verdienen.“

TK Eppley, President von Vayu Aerospace, kommentierte: „Der Liefervertrag mit All American über 100 Mio. $ wurde ursprünglich für eine Regierungsanwendung abgeschlossen. Ein zusätzlicher Anwendungsfall in der Landwirtschaft unterstreicht die dynamische Nutzung unserer UAV. Wir freuen uns darauf, dass All American Contracting wieder in unser Werk zurückkehrt und sich mit den Vertretern der Energiebranche zu weiteren Flug- und Produktionsvorführungen trifft.“