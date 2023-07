Core One-Tochter Vocan meldet internationales Patent für seine bahnbrechende proprietäre biosynthetische Produktionsmethode für Psilocybin an

Vancouver, British Columbia, Kanada – 7. Juli 2023 / IRW-Press / – Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTCQB: CLABF), (Frankfurt: LD6, WKN: A3CSSU) (das „Unternehmen“ oder „Core One“) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Vocan Biotechnologies Inc. („Vocan“), die letzten Forschungsschritte für ihr biosynthetisches Produktionssystem (das System) abgeschlossen und ein Patent gemäß dem Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty/PCT) (das „Patent“ oder die „Anmeldung“) zum internationalen Schutz ihrer neuartigen Produktionstechniken für biosynthetiertes Psilocybin (die „Erfindung“) eingereicht hat.

Die Anmeldung dieses internationalen Patents durch Vocan ist ein bedeutender Schritt in der Patentierung seiner revolutionären biosynthetischen Psilocybin-Produktionsmethode. Vor dem PCT-Patent hatte Vocan im Januar 2022 eine provisorische Patentanmeldung (das „provisorische Patent“) beim United States Patent and Trademark Office (das „USPTO“) eingereicht, in dem es seine Theorie für ein proprietäres biosynthetisches Produktionsverfahren für Psilocybin darlegte. Im Laufe des letzten Jahres konnten die Wissenschaftler von Vocan ihr Konzept durch aufwendige Experimente und Tests nachweisen und die bahnbrechende Produktionsmethode erfolgreich dokumentieren und verteidigen. Die Zusammenfassung der Ergebnisse von Vocan führte zu der heute angekündigten internationalen Patentanmeldung, deren erfolgreiche Erteilung sicherstellen wird, dass Vocans revolutionäres biosynthetisches Produktionssystem für Psilocybin das exklusive Eigentum des Unternehmens bleibt.

Diese Patentanmeldung stellt ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg des Unternehmens dar, sich als führender Hersteller von Psychedelika in der Branche zu etablieren, da die von Core One entwickelten Produktionssysteme in der Lage sind, 100 % reines Psilocybin in API-Qualität durch eine extrem kosten- und zeiteffiziente Methode zu erzeugen. Der derzeitige Marktpreis für GMP-konformes Psilocybin in verlässlicher API-Qualität, das mit herkömmlichen synthetischen und Extraktions-/Isolationsverfahren hergestellt wird, liegt zwischen 7.000 und 10.000 US-Dollar pro Gramm[1]. Das neuartige rekombinante System des Unternehmens kann die Produktionskosten bei gesteigerter Effizienz erheblich senken, was zu einem wesentlich niedrigeren Marktpreis für API- und GMP-konformes Psilocybin führen und die auf Psychedelika basierende psychiatrische Versorgung weltweit möglicherweise verändern könnte.