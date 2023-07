VALOUR INC. GIBT NAMENSÄNDERUNG IN DEFI TECHNOLOGIES INC. BEKANNT

TORONTO, 8. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Valour Inc. (das „Unternehmen" oder „Valour"): (NEO: DEFI), (GR: RMJR) (OTCQB: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Kluft zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung überbrückt, freut sich bekannt zu geben, dass es seinen Namen von „Valour Inc." in „DeFi Technologies Inc." geändert hat (die „Namensänderung").

Mit der Börseneröffnung am 10. Juli 2023 werden die Stammaktien des Unternehmens unter dem neuen Namen „DeFi Technologies Inc." gehandelt. Die neue CUSIP-Nummer des Unternehmens lautet 244916102 und die neue ISIN lautet CA2449161025. Das Tickersymbol des Unternehmens an der Cboe Canada, dem neuen Geschäftsnamen der NEO Exchange, und am OTCQB Market bleibt unverändert.