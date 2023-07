Veränderung der Welt durch Lithium-Ionen-Akkus!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Die leistungsstarke Technologie der Lithium-Ionen-Batterien hilft bei der Abkehr von fossilen Brennstoffen.

Lithium für die Akkus ist ein begehrter Rohstoff, das zeigt sich auch im weltweiten Lithiumwettbewerb.

Großbritannien plant in Cornwall den Abbau und die Verarbeitung von Lithium. Bis 2030 könnte so der größte Lithium-Hersteller in Europa entstehen. Auch andere Länder und die USA legen den Fokus auf Batteriematerialien im eigenen Land.

In Idaho und Montana widmet sich US Critical Metals der Exploration von Lithium, Kobalt und Seltenerdmetallen. Es dürften drei hochwertige Projekte sein.

U.S. Critical Metals: Vorbereitungen für die Bohrkampagne auf dem Clayton Ridge Lithium-Projekt: