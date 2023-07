Apple – 3 Billionen Börsenwert

1. Nvidia und Tesla stehen auf vielen Kurszettel ganz oben. Die Musik spielt aber auch bei einer altbekannten Aktie, Jürgen?

Molnar: Es hatte sich zuletzt abgezeichnet: Investoren lieben Apple wie nie zuvor. Dazu muss man zwei Zahlen zur Gewichtung im S&P 500 kennen. „Apple ist im 500 Titel fassenden S&P 500 mit 7,6 Prozent so stark gewichtet wie noch nie und gemeinsam mit Microsoft für 14,4 Prozent des Index verantwortlich-

2. Woher kommt die Begeisterung für Apple?

Molnar: Für die einen ist Apple eine Cash-Maschine, für andere seit jeher zu teuer. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32 ist Apple weiterhin wie ein Wachstumskonzern bewertet. Dabei diskutieren gewichtige Anleger wie Warren Buffett, ob Apple überhaupt noch ein Tech-Konzern ist oder nicht eher der Gruppe „Value“ zuzuordnen sei.

3. In Europa bestimmen Rezessionssorgen die Märkte. Was könnte Apple stören?

Molnar: Am Jahresbeginn waren die Vorzeichen keinesfalls prickelnd für Apple. In zahlreichen Branchen kriselte es oder Konsumenten halten sich im unsicheren Umfeld einfach zurück. Der PC-Markt verzeichnete mit einem Minus von 16,5 Prozent sogar einen stärkeren Rückgang der jährlichen Lieferungen, aber die Stückzahl der ausgelieferten Geräte war auf historischer Basis immer noch stark. Mit rund 292 Millionen ausgelieferten PC-Einheiten im Jahr 2022 liegt die Branche immer noch weit über dem Niveau vor der Corona-Krise. In der Breite kann sich Apple allerdings behaupten. Die neue Quartalssaison wird allerdings spannend.

4. Wie steht es um Innovationen?

Molnar: Jüngst hatten bei Apple noch einige über die neue Brille gelächelt und bei den Preisvorstellungen den Kopf geschüttelt. Innovativ war man aber auch auf den Punkt, denn beispielsweise bei der MacBook-Air Reihe hat Apple endlich ein 15-Zoll-Produkt in der Auslage. „Ohnehin war Apple laut IDC-Daten mit 75 Millionen Einheiten der führende Anbieter von Smartphones im ersten Quartal.

5. Wie wird Apple bei Robomarkets gehandelt?

Molnar: US-Techs werden von unseren Kunden in diesem Jahr stark nachgefragt. Ansonsten spielen unsere Kunden das Comeback des Bitcoins auf mittlerweile über 30.000 Dollar. Auch klassische Forex-Märkte sind beliebt. Währungspaare wie Euro / USD handeln unsere Kunden mit den engsten Spreads bereits ab 0 Pips.