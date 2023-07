US-Finanzministerin Yellen beendet Peking-Reise mit positivem Fazit

PEKING (dpa-AFX) - Laut US-Finanzministerin Janet Yellen hat ihre viertägige Peking-Reise die bilateralen Beziehungen zwischen den zwei Weltmächten auf eine "sichere Grundlage" gehoben. Wie Yellen am Sonntag bei einer Abschlusspressekonferenz in der chinesischen Hauptstadt sagte, gäbe es zwischen den zwei Staaten zwar "erhebliche Meinungsverschiedenheiten". Dennoch hätten beide Nationen die Pflicht, ihre Beziehungen verantwortungsvoll zu gestalten. "Wir glauben, dass die Welt groß genug ist, damit unsere beiden Länder florieren können", sagte Yellen.

Insgesamt hatte die 76-Jährige in den letzten Tagen über zehn Stunden an bilateralen Gesprächen mit chinesischen Regierungsvertretern verbracht, darunter mit Premier Li Qiang. Allein ihr Treffen mit Finanzminister He Lifeng am Samstag dauerte laut Medienberichten über fünf Stunden an, gefolgt von einem zweistündigen Abendessen.