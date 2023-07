DAX: Jetzt zählt es!

In der vergangenen Handelswoche kam der DAX ordentlich unter die Räder und hat dabei auch die wichtige Unterstützungszone 15.630 - 15.700 Punkte nach unten durchbrochen. Wird das zu einem nachhaltigen Abverkauf am Aktienmarkt führen oder gibt es eine Rückeroberung dieser Widerstandszone zurück in die alte Seitwärtsrange 15.700 - 16.000 Punkte. Dieser Frage geht Trader Ingmar Königshofen in diesem Video nach.