Nippon Express U.S.A. eröffnet spezielles Halbleiterlager Mesa Logistics Center in Mesa, Arizona

Profil des neuen Lagers – Name: Mesa Logistics Center, Nippon Express U.S.A., Inc. – Anschrift: 555 E Auto Center Dr., Mesa, AZ 85204, USA – Gesamtfläche: 5.421 m2 (58.354 ft2) – Zentrale Ausstattung: Vollklimatisierung, Überwachungskameras, Zugangskontrolle, 14 Lkw-Docks – Inbetriebnahme: Februar 2023

In Arizona sind zahlreiche hochmoderne Technologieunternehmen aus verschiedenen Branchen angesiedelt, und viele Halbleiterunternehmen verfügen über Produktionsstätten in diesem Staat. Das Mesa Logistics Center wurde kürzlich von NX USA eröffnet und ist ein Warenlager, das speziell für Kunden in der Halbleiterindustrie entwickelt wurde. Mit etwa 15 Minuten Entfernung vom Phoenix Sky Harbor International Airport ist das Mesa Logistics Center günstig gelegen und bietet Zugang zu nahegelegenen Halbleiterwerken, die weniger als eine Stunde entfernt sind.

TOKIO, 10. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Nippon Express U.S.A., Inc. (nachfolgend „NX USA"), ein Konzernunternehmen der Nippon Express Holdings, Inc. (nachfolgend „NXHD"), hat ein spezielles Halbleiterlager mit dem Namen Mesa Logistics Center in Mesa, Arizona, eröffnet. An der Eröffnungszeremonie am 24. April 2023 nahmen rund 45 Gäste teil, darunter Mitglieder des Stadtrats von Mesa und andere Regierungsbeamte sowie Mitsuru Saito, der Präsident von NXHD, und Senior Managing Executive Officer Atsushi Nagashima.

