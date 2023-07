US-Präsident legt vor Nato-Gipfel Zwischenstopp in Großbritannien ein

LONDON/WASHINGTON (dpa-AFX) - Auf seiner Reise zum Nato-Gipfel in Litauen legt US-Präsident Joe Biden am Montag einen Zwischenstopp in Großbritannien ein. Neben einem Treffen mit Premierminister Rishi Sunak in der Londoner Downing Street wird der 80-jährige US-Präsident auch auf Schloss Windsor bei König Charles III. erwartet.

Trotz bereits mehrfacher Treffen mit Sunak hatte Biden in Großbritannien zuletzt für Verstimmung gesorgt, etwa weil er nicht zur Krönung des 74 Jahre alten Monarchen gekommen war. Auch sein ausgiebiger Besuch in Irland, bei dem er seine irischen Wurzeln zelebrierte, war in London mit Befremdung aufgenommen worden.

Bei dem Treffen mit dem König soll es unter anderem um die Mobilisierung von Geldern für den Ausbau sauberer Energien in Entwicklungsländern gehen. Klimaschutz ist ein Thema, für das sich Charles seit langem einsetzt und bei dem er in Biden einen einflussreichen Mitstreiter gewonnen hat.

Bei dem Gespräch mit Sunak im britischen Regierungssitz 10 Downing Street soll es um eine Reihe bilateraler und globaler Themen gehen. Zumindest militärisch gilt Großbritannien nach wie vor unumstritten als engster Verbündeter der USA in Europa.

Am Montagabend ist Bidens Weiterreise ins litauische Vilnius geplant, wo am Dienstag der Nato-Gipfel beginnt. Nach dem Spitzentreffen will Biden nach Helsinki weiterfliegen, wo ein Treffen mit den Staats- und Regierungschefs von Finnland, Schweden, Dänemark, Island und Norwegen stattfinden soll. Ein Stop in Deutschland ist hingegen nicht geplant. Biden war als US-Präsident noch nie in Berlin und generell erst einmal zu einem offiziellen Termin in Deutschland, als Teilnehmer des G7-Gipfels 2022 im bayerischen Elmau./trö/DP/nas