In Shanghai werden 2023 die High End CNC Machine Tool Industry Promotion Conference und die New Material Industry Unique Promotion Conference stattfinden

TROISDORF, Deutschland, 10. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Am 6. Juli 2023 findet in Pinghu City in der Provinz Zhejiang die High-End CNC Machine Tool Industry Promotion Conference (Werbekonferenz für die hochwertige CNC-Werkzeugmaschinenindustrie) in Shanghai statt, gefolgt von der New Material Industry Unique Promotion Conference (Werbekonferenz für die neue Werkstoffindustrie) am 7. Juli am gleichen Ort. Die Werkzeugmaschinenindustrie, vertreten durch CNC-Werkzeugmaschinen, und die Industrie für neue Werkstoffe, vertreten durch Feinchemikalien, sind die führenden Industrien in Pinghu City, die auch die wichtigsten Entwicklungsindustrien der Zhejiang Dushan Port Economic Development Zone, der wichtigsten Entwicklungsplattform von Pinghu City, sind.

Diese zwei aufeinanderfolgenden Konferenzen werden branchenführende Unternehmen aus der Werkzeugmaschinenindustrie und der Industrie für neue Werkstoffe dazu einladen, die neuen Entwicklungstrends der beiden Industrieketten in der Dushan Port Economic Development Zone zu diskutieren. Die Dushan Port Economic Development Zone liegt in der Nähe von Shanghai und verfügt über einen erstklassigen offenen Hafen, den einzigen Tiefwasserhafen im nördlichen Zhejiang. Die Zhejiang Dushan Port Economic Development Zone verfügt über einen 11,06 Quadratkilometer großen Industriepark für Feinchemikalien und einen 15 Quadratkilometer großen Industriepark für die Geräteherstellung. Sie hat bereits Unternehmen aus Deutschland wie BASF, Heraeus, Swiss Clariant, Sika und weitere bekannte Chemieunternehmen sowie einige weitere "Hidden Champions" der Maschinenbauindustrie wie KBR und SCS aus Deutschland sowie Pierre Guerin und Novares aus Frankreich usw. angezogen.

Die Zhejiang Dushan Port Economic Development Zone ist stark im Bereich der Maschinenbauindustrie und der Industrie für neue Materialien. Die Hauptgründe dafür sind die hervorragende natürliche Lage, vertraute Projektdienstleistungen, perfekte Talentförderung und maßgeschneiderte Präferenzpolitiken usw. Unternehmen, die erwägen, im Flussdelta des Jangtse zu investieren, um eine neue Fabrik zu errichten, kontaktieren bitte fiona.cheng@investinzhejiang.com. Durch den Erwerb von Grundstücken mit Baurechten oder durch das Pachten der Fabrik stehen verschiedene Lösungen zur Verfügung, um die flexiblen Bedürfnisse der Unternehmen zu erfüllen.

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/in-shanghai-werden-2023-die-high-end-cnc-machine-tool-industry-promotion-conference-und-die-new-material-industry-unique-promotion-conference-stattfinden-301872600.html