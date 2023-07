Die Seite nunmehr Ende Mai andauernde Aufwärtsbewegung sollte nach positiver Auflösung der bullischen Flagge nun weiter umgesetzt werden, erste Ziele lassen sich hierbei an dem Niveau von 1,1032 US-Dollar ableiten, darüber an den Jahreshoch von 1,1095 US-Dollar. Streng genommen dürfte allerdings erst darüber eine größere Kaufwelle bis an 1,1194 US-Dollar heranreichen, allerdings sind auch die niedrigeren Kursziele ein Long-Investment wert. Sollte das Paar EUR/USD unerwartet unter die Tiefstmarke aus letzter Woche von 1,0833 US-Dollar einbrechen, müssten Korrekturen in den Bereich von 1,0779 und 1,0729 US-Dollar zwingend eingeplant werden.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: