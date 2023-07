Govee definiert das Spielerlebnis neu mit dem Marktstart seines ersten Farbanpassungs-Lichtstreifen für PC

HONG KONG, 10. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Govee, ein innovatives Unternehmen in der Smart-Home-Branche, kündigt heute seinen ersten Farbanpassungs-Lichtstreifen für PC, den Gaming Light Strip G1, an, eine neue Lösung für Gamer und Enthusiasten, die ein lebendiges und immersives Lichterlebnis suchen. Mithilfe der proprietären VibraMatch-Technologie von Govee erfasst der Gaming Light Strip G1 das Farbübergang des Bildschirms und sorgt so für ein spannendes und immersives Spielerlebnis. Mit über 100 voreingestellten Lichteffekten und der Kompatibilität mit Plattformen wie Govee Dreamview, Razer Chroma, Google Home und Alexa wird die G1 die Gaming-Atmosphäre neu definieren.