Wiener Videodolmetsch-Unternehmen gewinnt Ausschreibung für das Land Brandenburg

Wien (ots) - Das Wiener Videodolmetsch-Unternehmen SAVD konnte sich durch seine

Expertise und Qualität gegen die Konkurrenz durchsetzen und wurde vom Land

Brandenburg beauftragt, öffentliche Einrichtungen möglichst flächendeckend mit

seinem Remote-Dolmetsch-Dienst zu betreuen. Dabei ist lauf Ministerium geplant,

über 1.000 öffentliche Einrichtungen im Bundesland an den Dienst der SAVD

anzuschließen.



Ob beim Arztbesuch, bei einfachen Behördengängen oder auch bei der Arbeitssuche.

Fehlende Kommunikationsmöglichkeiten schaffen Barrieren in einer Vielzahl

alltäglicher Situationen. Oftmals werden daher "Vor-Ort-Dolmetschungen"

durchgeführt - allerdings resultieren daraus häufig lange Wartezeiten. Der

Lösungsansatz von SAVD (http://www.savd.at/) http://www.savd.at/ : das

heranziehen von professionell ausgebildeten Dolmetscher:innen per Audio oder

Video.