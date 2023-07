Vidac Pharma erhält Einladung zur Ausrichtung einer Diskussionsrunde über sein ‚Toposteric Paradigm‘ auf führender europäischer Health-Tech-Konferenz

Vidac Pharma wurde eingeladen, auf der Konferenz ‚HealthTech Innovation Days‘, die heuer von 24.-25. Oktober 2023 in Paris stattfindet, eine Diskussionsrunde (Round Table) zu seinem neuen Paradigma für die Arzneimittelentdeckung auszurichten, in der es um den ‚toposterischen Effekt‘ geht.

Das Unternehmen holt Fachleute aus Europa und Israel an einen Tisch, um einerseits die Auswirkungen dieses neuen Konzepts zu erörtern, aus dem bereits das Medikament VDA 1102, das sich in Phase 2 im AK-SCC-Spektrum als wirksam erwiesen hat, hervorgegangen ist, und andererseits über neue Entwicklungen anderer Gruppen auf dem Gebiet der Krebserkrankungen und neurodegenerativen Erkrankungen zu sprechen.

Das ‚Round Table‘-Gespräch ist für alle Konferenzteilnehmer zugänglich. „Es ist eine große Ehre und Anerkennung, wenn man ausgewählt wird, eine der wenigen Round Tables auf dieser Konferenz auszurichten“, freut sich Dr. Max Herzberg, der Chairman & CEO des Unternehmens. „Unser neues Konzept ebnet den Weg zur Entwicklung von Arzneimitteln, die möglichweise mit weniger Nebenwirkungen behaftet sind und damit eine entscheidende Rolle für das Wohlbefinden und die Compliance von Patienten spielen.“

Rehovot (Israel) und London (UK)

Über Vidac Pharma: Vidac Pharma Holding PLC London ist die Dachgesellschaft von Vidac Pharma Ltd. Rehovot. Das Unternehmen ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung erstklassiger Arzneimittel widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe onkologischer und dermatologischer Krankheiten leiden.

Vidac Pharma Holding PLC

Dr. Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

United Kingdom

http://www.vidacpharma.com/

investors@vidacpharma.com

+972-54-4257381

+972 (0)779300647

