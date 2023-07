Arbor Metals begrüßt das Engagement der kanadischen Regierung, Kanada als global führend in der EV-Lieferkette zu etablieren

Vancouver, Kanada – 9. Juli 2023 / IRW-Press / - Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) lobt das Engagement der kanadischen Regierung, um die Position Kanadas als globaler Marktführer in der Lieferkette für Elektrofahrzeuge (EV) zu festigen. Wie Reuters am 5. Juli berichtete, unternimmt die kanadische Regierung erhebliche Anstrengungen, um die Entwicklung der EV-Industrie in Kanada zu unterstützen und das Land für nachhaltiges Wachstum und Erfolg zu positionieren.

Der Artikel hebt die Entscheidung von Stellantis-LG Energy Solution (LGES) hervor, den Bau einer Batterieanlage für Elektrofahrzeuge in Windsor, Ontario, wieder aufzunehmen, nachdem die Bundesregierung und die Provinz Ontario ihre Subventionen erhöht haben. Mit dieser bedeutenden Entwicklung sollen rund 2.500 neue Arbeitsplätze geschaffen und bis 2024 eine jährliche Produktionskapazität von über 45 Gigawattstunden erreicht werden.

Arbor dankt der kanadischen Regierung dafür, dass sie den Forderungen von Stellantis-LG Energy Solution nachgekommen ist und für gleiche Wettbewerbsbedingungen sorgt, indem sie beträchtliche Unterstützung in einem Umfang bereitstellt, der mit dem des Inflation Reduction Act (IRA) in den Vereinigten Staaten vergleichbar ist. Damit unterstreicht Kanada sein Engagement für die Förderung einer florierenden EV-Industrie und die Schaffung eines günstigen Umfelds für Unternehmen, die in saubere Technologien investieren.

Industrieminister Francois-Philippe Champagne und Finanzministerin Chrystia Freeland äußerten sich zuversichtlich über das Abkommen und erklärten: „Dieses Abkommen ist gut für die Arbeitnehmer und es ist gut für Kanada. Es wird Tausende von Arbeitsplätzen schaffen und sichern – sowohl im Automobilsektor als auch in verwandten Branchen in ganz Kanada – und wird Kanadas führende Position in der globalen Lieferkette für Elektrofahrzeuge weiter festigen.“

Das Engagement der kanadischen Regierung, eine weltweit führende Rolle in der EV-Industrie einzunehmen, deckt sich nahtlos mit den strategischen Zielen von Arbor. Arbor ist zuversichtlich, dass sein Jarnet-Lithiumprojekt in Quebec das Potenzial hat, einen bedeutenden Beitrag zu Kanadas boomender EV-Industrie zu leisten. Mit dem Bau mehrerer großer Batteriefabriken im Land ist deutlich geworden, dass die Nachfrage nach Lithium erheblich steigen wird. Arbor hat daher aktiv weitere vielversprechende Lithiumprojekte in Kanada geprüft, die das Potenzial des Jarnet-Projekts ergänzen und die kanadische EV-Industrie weiter unterstützen sollen.