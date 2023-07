Digital Signage - Das Besondere ist gefragt

Bildquelle: Massimo Donati

Auf der DSSE, Digital Signage Summit Europe, werden in München gerade die neuesten Entwicklungen und großen Trends aus dem Bereich Digital Signage gezeigt.

Generative AI - Künstliche Intelligenz spielt eine immer größere Rolle in der Content-Erstellung und Distribution. Unternehmen nutzen AI-Technologien, um repetitive Aufgaben zu automatisieren und die Effizienz zu steigern.

Green Signage - Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Die Digital Signage-Industriehat sich die Reduzierung des CO2-Ausstoßes auf die Fahnen geschrieben.

Cybersecurity - In einer zunehmend vernetzten Welt steigt die Bedrohung durch Cyberkriminalität, und auch Digital Signage-Netzwerkesind gefährdet.



Neben den vielen großen Playern wie Samsung, Iiyama und Sharp/NEC sind jedoch auch viele kleine Anbieter mit interessanten Produktinnovationen vertreten. So hat Vertexdisplays den Luxury-Weg eingeschlagen und bietet eine Deluxe Version seiner Infostelen an. Ich konnte ein paar Worte mit dem Geschäftsführer wechseln:

Herr Donati, vielleicht stellen Sie sich und Ihre Firma kurz vor.

Nun mein Name ist Massimiliano Donati, oder kurz Max. Ich bin Geschäftsführer von Vertexdisplays, einer Firma die Anzeigesysteme aller Art vertreibt. Wir produzieren in meiner Heimat Italien seit über 20 Jahren Displays für die Industrie. Zu unseren Produkten gehören HMI-Displays, Edelstahl-PCs und großflächige Displays. Wir haben große Erfahrung damit Anzeigesysteme für widrige Umgebungen herzustellen. Unsere Geräte sind spritzwassergeschützt nach IP 65 und für einen erweiterten Temperaturbereich ausgelegt. Anders gesagt, Regen und Schnee macht unseren Stelen nichts aus.

Wie können Sie als relativ kleiner Player behaupten?

Unser USP ist dass wir als Hersteller mit seiner Produktion in Europa auf kundenspezifische Wünsche eingehen können. Ein eingeschnittenes Logo mit Hintergrundbeleuchtung - kein Problem, Änderungen am Produkt selbst genau sowenig. So etwas brauchen Sie in China gar nicht erst anzufragen. Chinesische Anbieter liefern Produkte in großen Stückzahlen, aber fertigen keine Spezialaufträge. Das Weitere ist die Verfügbarkeit und der Support. Wir kommen aus dem Industriebereich, und sind gewohnt exakt und nachhaltig zu arbeiten. Also falls nach Jahren es ein Problem mit einem Bauteil gibt können wir Support leisten und das Gerät wieder zum Laufen bringen. Im Gegensatz dazu stehen viele Wegwerfprodukte, die man nicht mehr reparieren kann. Wir bieten auch eine Wartung der Geräte an.

Auf der Digital Signage Summit Europe ist Ihre DE:LUXE Serie sehr gefragt. Worum handelt es sich da?

Kunden wollen Exklusivität, etwas Besonderes - Luxury. Wir können unsere Infostelen, die es von 32" bis 65" gibt in einer einzigartigen Oberfläche liefern. Besonders beliebt ist hier Corten, aber auch Messing oder Zink bieten wir an. Und das ist eben etwas ganz anderes als eine Standardstele in schwarz oder weiß. Hier besetzen wir mit den Infostelen der DE:LUXE Serie eine Nische. Das ist vor allem für ein Hotel oder einen Firmensitz sehr interessant. Erst kürzlich haben wir an unserem Standort in Monaco Stelen für Kathedrale Saint Nicolas liefern können.

Was hat Sie auf der DSSE besonders interessiert?

Es waren viele Big Player zugegen, die viele interessante Produkte hervorgebracht haben. Nachhaltigkeit hat in der Digital Signage Einzug gehalten. Florian Rotberg hat hier in seiner Keynote den Nerv der Zeit getroffen. Es kann nicht sein, dass überall Energie gespart wird, und im Bereich Digital Signage gilt das nicht. Vielmehr ist Green Signage das Stichwort der Zukunft. Und die Technologie ist da. Helligkeitssensoren regeln die Displays. Auch werden Displays erst eingeschaltet wenn sich Personen nähern. Auch die Hardware wird besser und verbraucht weniger Energie.

80 Prozent der Energie für Digital Signage gehen bisher in den Betrieb der Anlagen. Das wird sich deutlich reduzieren. Auf diese Weise können bzw müssen Digital Signage Produkte ihren Betrag zum Klimaschutz leisten.



Wie sehen Sie die Zukunft von Digial Signage?

Unsere Branche steht erst am Anfang. Wir sind eine Informationsgesellschaft, es gibt einen riesigen Bedarf. Anzeigesystem in Zukunft in vielen Bereichen Einzug halten. Das bedeutet aber nicht, dass das unbedingt große LED-Walls sein müssen. Niemand will dass es überall blinkt. Jedoch werden die Anzeigesysteme die Informationen dort liefern wo sie gebraucht werden, ob in einer Fußgängerzone oder in einem Geschäft also am POS.

Herr Donati, vielen Dank für das Gespräch.