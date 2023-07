Der globale Fahrzeug-Hypervisor-Markt (Global Automotive Hypervisor Market) wird bis 2030 voraussichtlich einen Marktwert von XX Milliarden US-Dollar erreichen | Dataintelo

PUNE, Indien, 10. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Laut einer von Dataintelo veröffentlichten Marktstudie mit dem Titel „Global Automotive Hypervisor Market by Type (Bare Metal Hypervisors, Hosted Hypervisors), By Application (Economy Vehicles, Mid-Prices Vehicles, Luxury Vehicles), and Region: Size, Share, Trends and Opportunity Analysis, 2022-2030" („Der globale Fahrzeug-Hypervisor-Markt geordnet nach Typen (Hypervisoren für blankes Blech, auf dem Leitrechner befindliche Hypervisoren), nach Einsatzbereichen (sparsame Fahrzeuge, zum mittleren Preis angebotene Fahrzeuge, Luxusfahrzeuge) und nach der Region: Größe, Marktanteil, Trends und Analyse der Absatzmöglichkeiten, 2022-2030"), betrug die Marktgröße XX Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 und wird voraussichtlich XX Milliarden USD übersteigen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR – Compound Annual Growth Rate) von XX % bis 2030 wachsen.