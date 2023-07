"Beim Dax lautet die große Frage für diese Woche: Reicht der Rücksetzer der vergangenen Woche schon aus, um Käufer anzulocken oder warten die Kaufwilligen auf noch tiefere Notierungen? Es ist völlig normal, dass sich die Kaufschwelle mit jeder Korrektur weiter nach unten verschiebt", bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Experten lenken die Aufmerksamkeit nun auf die US-Verbraucherpreise am Mittwoch und die Berichtssaison zum zweiten Quartal, die zum Wochenende hin in den USA eingeläutet wird./edh/stk

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der turbulenten Vorwoche ist mit dem deutschen Aktienmarkt am Montag zunächst einmal leicht nach unten gegangen. Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,14 Prozent auf 15 581,32 Punkte. Am Freitag hatte sich der deutsche Leitindex leicht erholt, aber dennoch einen Wochenverlust von rund dreieinhalb Prozent verbucht. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Montagmorgen um 0,49 Prozent auf 26 882,59 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,3 Prozent.

