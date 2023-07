First Hydrogen beauftragt Sacré-Davey mit einer Machbarkeitsstudie für eine Produktionsanlage für grünen Wasserstoff und eine Montagefabrik für Wasserstofffahrzeuge; Lieferwagen hat Priorität

Vancouver, B.C., 10. Juli 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) hat mit Sacré-Davey eine Vereinbarung über die Durchführung einer Machbarkeitsstudie für die Entwicklung einer 35-MW-Anlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff und einer Fahrzeugmontagefabrik in Shawinigan (Quebec) unterzeichnet. Ziel der Machbarkeitsstudie ist die Erstellung einer technischen und Marktanalyse, eine technische Überprüfung sowie eine Analyse der Netz- und Wasserbeschränkungen, der Genehmigungsanforderungen, der Umweltauflagen und eine Überprüfung von Vertrieb und Betrieb. Das übergreifende Thema der Studie ist das gemeinsame Ziel, ein emissionsfreies Wasserstoff-Ökosystem zu schaffen.

Die Produktionsanlage wird von fortschrittlicher Elektrolyse Gebrauch machen und die mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenen Fahrzeuge (FCEV) des Unternehmens versorgen sowie andere wasserstoffbetriebene Fahrzeuge und Anwendungen in der Region Montreal-Quebec City unterstützen. Die geplante FCEV-Montagefabrik des Unternehmens wird bei voller Auslastung auf eine Jahresproduktion von 25.000 Fahrzeugen ausgelegt sein und einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von Arbeitsplätzen im Bereich der grünen Technologien in der Region leisten. Der Vertrieb von First Hydrogens FCEV wird in ganz Nordamerika in Kombination mit dem „Hydrogen-as-a-Service“-Produktangebot (Wasserstoff als Dienstleistung) des Unternehmens erfolgen.

Der Markt für grünen Wasserstoff wurde im Jahr 2022 auf 676 Millionen USD geschätzt und wird bis 2027 voraussichtlich 7.314 Millionen USD erreichen, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate pro Jahr (CAGR) von 61 % von 2022 bis 2027 entspricht. Das Wachstum des Marktes ist auf die sinkenden Kosten für die Erzeugung erneuerbarer Energie aus allen Quellen, die Entwicklung von Elektrolyse-Technologien und die hohe Nachfrage von FCEV und der Stromindustrie zurückzuführen.(1)

Balraj Mann, Chairman und CEO von First Hydrogen, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Sacré-Davey bei der Realisierung dieses grünen Wasserstoff- und FCEV-Projekts in Shawinigan. Sacré-Davey ist seit mehr als 35 Jahren Innovationsführer im Bereich der Wasserstofftechnologie und der Umsetzung der entsprechenden Infrastrukturarbeiten.“