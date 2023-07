Börsenampel für den DAX steht auf Rot

Wachstumstrend E-Auto in Gefahr

Nach dem Rutsch des Deutschen Aktienindex unter die massive Unterstützungszone bei 15.700 Punkten steht die Börsenampel in Frankfurt auf Rot. Trugen bislang die Argumente für den Aktienkauf auch nur eher den Tenor Hoffnung in sich, nimmt der Markt die schon lange Liste der Risikofaktoren nun mit in eine traditionell maue Sommerphase. Die Geldpolitik in den westlichen Industrieländern wird die Daumenschrauben weiter anziehen, während man in China bereits mit Deflationssorgen kämpft. Damti werden die Rezessionssorgen nicht kleiner.