PEKING, 10. Juli 2023 /PRNewswire/ – President Xi Jinping hat die ostchinesische Provinz Jiangsu aufgefordert, bei der Modernisierung Chinas eine führende Rolle zu übernehmen und mit gutem Beispiel voranzugehen.

Xi, Generalsekretär der Communist Party of China Central Committee und Vorsitzender von the Central Military Commission, machte diese Äußerungen während einer Inspektionsreise in Jiangsu von Mittwoch bis Freitag.