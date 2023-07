The Independents, die führende globale Marketing- und Kommunikationsgruppe für Luxus- und Lifestyle-Marken, erwirbt CTZAR, eine innovative Agentur für Social Media Marketing und Influencer

PARIS, Frankreich, 10. Juli 2023 /PRNewswire/ -- CTZAR tritt The Independents bei, der führenden internationalen Marketing- und Kommunikationsgruppe am Schnittpunkt von Luxus und Lifestyle. Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 hat sich The Independents zu einem wichtigen Akteur entwickelt, der die besten Agenturen der Branche vereint und seinen Kunden einen ganzheitlichen und umfassenden Ansatz bietet. Durch ihr langfristiges Engagement in den Bereichen Strategie, Kreativität, Events, PR, Daten und Influence verkörpert die Gruppe Exzellenz in ihrer Branche und bringt renommierte Unternehmen wie Bureau Betak, Karla Otto, K2, Prodject, Lefty und The Qode zusammen. CTZAR positioniert Marken im Mittelpunkt von Gesprächen, die sich in digitalen Gemeinschaften entwickeln. Was 2008 als privates Netzwerk von Trendsettern begann, die sich auf Mundpropaganda spezialisierten, hat sich zu einer führenden strategischen und kreativen Agentur mit einer unvergleichlichen Expertise in sozialen Netzwerken, Inhalten und Influence entwickelt. Dieser Zusammenschluss verschafft CTZAR einen wertvollen Zugang zu einer globalen Plattform in zehn Ländern und stärkt seine internationale Präsenz erheblich, insbesondere in Schlüsselregionen wie Asien, den USA, dem Nahen Osten und Europa.