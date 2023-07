F.A.Z.-Institut und Cision verleihen „Deutschen Image Award 2023" an Merck

FRANKFURT, Deutschland, 10. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Der 20. „Deutsche Image Award" geht an Belén Garijo, Vorsitzende der Geschäftsleitung von Merck, sowie deren Kommunikationschefin Sabia Schwarzer. Den Preis für das beste internationale Medienimage verleihen F.A.Z-Institut, Cision und Frankfurter Allgemeine Zeitung jährlich an ein Tandem aus CEO und Chef-KommunikatorIn eines DAX-Konzerns.

Belén Garijo, Vorsitzende der Geschäftsleitung, und Kommunikationschefin Sabia Schwarzer für bestes Medienimage an der DAX-Spitze ausgezeichnet

Belén Garijo (62) steht seit 2021 an der Spitze des führenden Wissenschafts- und Technologieunternehmens Merck. Zuvor leitete die Spanierin und Medizinerin sechs Jahre lang den Merck-Unternehmensbereich Healthcare. „Basierend auf der Analyse wichtiger internationaler und deutscher Medien überzeugte Belén Garijo insbesondere durch die kontinuierlich positive Tonalität sowie die starken Positionen, mit denen sie ihre Herzensthemen vertritt – seien dies ihre ehrgeizigen Zukunftspläne für Merck, die Gleichstellung von Frauen, gute Unternehmensführung in Krisenzeiten oder die Haltung des Westens zu China", so Dr. Gero Kalt, Mitglied der internationalen Jury.

Dazu passt eine Kommunikationschefin mit Mut zur Authentizität, Begeisterung für Menschen und einem sicheren Gespür für gute, persönlich erzählte Geschichten. Sabia Schwarzer (53) leitet seit Anfang 2022 den Bereich Global Communications & Stakeholder Engagement bei Merck. Wie Belén Garijo scheut auch sie keine schwierigen Fragen und lehnt die Autorisierung von Interviews ab. Gemeinsam mit ihrem Team und Friederike Segeberg, Leiterin Media Relations, setzt sie intern wie extern auf Transparenz, eine internationale Ausrichtung und vertrauensvollen Dialog.

Zum „Deutschen Image Award":

Das F.A.Z.-Institut, Cision Germany und die Frankfurter Allgemeine Zeitung verleihen jedes Jahr den „Deutschen Image Award". Den Preis erhalten die Unternehmensleitung mit dem besten internationalen Medienimage für exzellente Managementleistung sowie der/die verantwortliche KommunikationsmanagerIn für die erfolgreiche kommunikative Vermittlung.

Verfahren

Die GewinnerInnen des „Deutschen Image Awards" werden jedes Jahr in einem zweistufigen Verfahren ermittelt. Im ersten Schritt erfolgt eine wissenschaftliche Medieninhaltsanalyse der deutschen und internationalen Meinungsführermedien. Sie wurde vom F.A.Z.-Institut initiiert und wird kontinuierlich von Cision Germany durchgeführt. Mehrere tausend Medienberichte nationaler und internationaler Meinungsführermedien werden hierzu systematisch untersucht. Im zweiten Schritt bewertet eine siebenköpfige international besetzte Jury die empirischen Daten und wählt dann die Preisträ-gerInnen aus.