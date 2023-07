Growatt bietet während des Prime Day 2023 auf allen Plattformen Sonderangebote für tragbare Stromversorgungslösungen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Um den bevorstehenden Prime Day 2023 zu

feiern, bietet Growatt Sonderangebote für seine meistverkauften Produkte an.

Kunden können von diesen Angeboten profitieren, da die tragbaren Energielösungen

direkt über die Websites von Growatt ( EU

(https://eu.growattpower.com/pages/prime-day) / DE

(https://de.growattpower.com/pages/prime-day) / UK

(https://uk.growattpower.com/pages/prime-day) ), Amazon und Walmartverfügbarsein

werden.



Growatt stattet Kunden mit seinen tragbaren Stromversorgungslösungen für

unerwartete Stromausfälle, netzunabhängiges Leben und Outdoor-Abenteuer aus. Die

Angebote beginnen am 11. Jul und laufen in zwei Phasen bis zum 16 Juli.